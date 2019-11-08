اونلاين | مشاهدة مباراة مصر ضد مالي بث مباشر الآن TIME SPORT يوتيوب مجانا بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة مصر ضد مالي، عندما يحل منتخب مالي ضيفًا ثقيلاً على نظيره مصر، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

موعد مباراة مصر ضد مالي لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Egypt ONLINE

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حرصًا على مشاهدة مباراة مصر ضد مالي فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة مصر ضد مالي، في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة مساءًا بتوقيت جرينتش.

كورة جول KORAGOAL أهداف مدرب منتخب مصر ضد مالي

يسعى شوقي غريب لإستغلال العدد الكبير من النجوم التي يمتلكها داخل فريقه لتحقيق الفوز الأول في البطولة، ليكرر سيناريو النسخة قبل الأخيرة عندما قطع الفراعنة بطاقة العبور لأولمبياد لندن 2012.