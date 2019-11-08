اونلاين | KOOORA GOAL - تايم سبورت مشاهدة مصر ومالي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف EGYPT MATCH رابط ماتش مصر NOW

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة مصر ضد مالي، عندما يستضيف المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم نظيره المالي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر الجاري، على ستاد “القاهرة”، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

موعد مباراة مصر ضد مالي لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Egypt ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة مصر ضد مالي فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة مصر ضد مالي، في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة مساءًا بتوقيت جرينتش.

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ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة منتخب مصر ضد مالي حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة TIME SPORTS، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

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يتطلع منتخب مصر بقيادة مدربه شوقي غريب لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة، للتصدر المجموعة قبل الصدام مع منتخبي الكاميبرون وغانا في الجولتين الثانية والثالثة Egypt vs MALI ONLINE.

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نقدم لكم بث مباشر لمباراة مصر ومالي للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة مصر ومالي، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على مصر، نظرًا لقوة منافسه المالي الذي يمتلك لاعبين مميزين في مختلف الفرق السنية.

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عانى شوقي غريب المدير الفني للفراعنة من إصابة الثنائي محمود مرعي وطاهر محمد قبل انطلاق البطولة، والتي تسببت في استبعادهم من قائمة الفراعنة من البطولة واستبدالهم بلاعبان غيرهم.