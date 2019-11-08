اونلاين | أونلاين TIME SPORT: مشاهدة مباراة مصر ضد مالي بث مباشر EGYPT LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش مصر beIN LIVE مجاناً

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المنتخب المصري مباشر اليوم، حيث تتجه أنظار أنظار عشاق الكرة القدم نحو ملعب القاهرة، مساء اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2019، حيث موعد مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب مالي، بث مباشر وبدون تقطيع، ضمن المباراة الافتتاحية للجولة الأولى في إطار دور المجموعات من مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً.

مشاهدة مباراة مصر ضد مالي بث مباشر يلا شوت kora live بث مباشر منتخب مصر يلا شووت كورة اون لاين دوري بلس حصري، حيث يتواجد منتخبا مصر ومالي في المجموعة الأولى التي ستقام مبارياتها باستاد القاهرة الدولى رفقة كلا من؛ منتخب غانا ومنتخب الكاميرون، فيما تضم المجموعة الثانية التي ستقام على استاد السلام تضم كلا من منتخب نيجيريا وكوتديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.

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كورة اكسترا، وكان منتخبنا الوطني قد ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة على أرضه، بعدما تلقى هزيمة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة القارية.

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موعد مباراة مصر ضد مالي:-

من المقرر ان تقام مباراة مصر ضد مالي، على ملعب القاهرة، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة بتوقبت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد مالي:-

وتذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت On Sport HD، كما ستنقل المباراة عبر قناة Time Sport HD تايم سبورت، المالكين للحقوق الحصرية لإذاعة المباريات.

البث المباشر ريال مصر ضد مالي:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الجمعة، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد مالي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد مالي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مصر ضد مالي، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مصر ضد مالي، ضمن المباراة الافتتاحية للجولة الأولى في إطار دور المجموعات من مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً.، ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري منتخبا كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر، بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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