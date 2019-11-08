اونلاين | «قناة مجانية مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر TIME SPORT مفتوحة كورة جول ONLINE رابط ماتش مصر LIVE

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر كورة أونلاين KORA ONLINE TV لمباريات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتي 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، ويتأهل المنتخبين أصحاب المركزين الأول والثاني بالبطولة مباشرة إلي دورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، ويتواجد منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الأولي مع منتخبات مالي – الكاميرون – غانا، شاهد NOW مباريات منتخب الفراعنة KORA GOAL.

بث مباشر YALLA SHOOT PLUS مباراة مصر ضد مالي اليوم الجمعة 8 – 11 – 2019، وتلقي الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة شوقي غريب صدمة قوية قبل ساعات من إنطلاق البطولة الإفريقية، حيث تعرض الثنائي طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، ومحمود مرعي لاعب وادي دجلة للإصابة وتم استبعادهما من قائمة الفريق، وانضم محمد صادق لاعب الاسماعيلي، وناصر منسي لاعب بيراميدز للقائمة بدلا منهما، شاهد لايف مباراة منتخب مصر KORA LIVE.

شاهد بث مباشر KOOOR HA7SRY لمباراة مصر ضد مالي اليوم الجمعة:

مشاهدة مباشرة – مباراة مصر ضد مالي على KOOORA4LIVE في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، تابع لايف EGYPT VS MALIE علي كورة لايف تي في، مشاهدة مباراة مصر ضد مالي اليوم في البطولة الإفريقية (حلم الاوليمبياد) بدون تقطيع وبجودة فائقة من خلال رابط الاسطورة LIV7HD، شاهد مباراة منتخب الفراعنة أونلاين علي رابط يوتيوب.

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موعد مباراة مصر ضد مالي (حلم الأوليمبياد) علي KORA STAR اليوم:

تنطلق أحداث مباراة مصر ضد مالي في بطولة أمم إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد (طوكيو 2020) في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت أبوظبي، والخامسة مساءًا بتوقيت العالمي جرينتش، على أرضية استاد "القاهرة الدولي"، ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم يتكون من، جورج جاتوجاتو (بوروندي) حكم ساحة، والمساعدين، حبيب سانو (بوركينا فاسو)، عبد العزيز سالي (النيجر)، والحكم الرابع ساليما موكانساجا (رواندا)، تابع KORA ONLINE مباراة مصر ضد مالي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد مالي (أمم إفريقيا) COOL KORA:

تنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، مباريات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بشكل حصري، وستكون مباراة مصر ضد مالي منقولة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق عربي مميز، كما يمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناة تايم سبورت TIME SPORT المصرية عبر التردد الأرضي، وستجدون روابط بث مباشر KORA4HD متاحة عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي، لمنح الجمهور المصري فرصة مشاهدة مباريات الفراعنة أونلاين على رابط الأسطورة ويوتيوب.