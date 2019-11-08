اونلاين | كورة لايف MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر FILGOAL يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر الهدف الأول الآن لمصر

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مشاهدة مباراة مصر ضد مالي بث مباشر يلا شوت kora live بث مباشر منتخب مصر يلا شووت كورة اون لاين دوري بلس حصري، في مباراة قوية بين منتخب مصر ومنتخب مالي، مساء اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2019، على ملعب القاهرة، ضمن المباراة الافتتاحية للجولة الأولى في إطار دور المجموعات من مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً.

موعد مباراة مصر ضد مالي:-

بث مباشر مصر ضد مالي

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المنتخب المصري مباشر اليوم، ومن المقرر ان تقام مباراة مصر ضد مالي، على ملعب القاهرة، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة بتوقبت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش، ويتواجد منتخبا مصر ومالي في المجموعة الأولى التي ستقام مبارياتها باستاد القاهرة الدولى رفقة كلا من؛ منتخب غانا ومنتخب الكاميرون، فيما تضم المجموعة الثانية التي ستقام على استاد السلام تضم كلا من منتخب نيجيريا وكوتديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد مالي:-

وتذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت On Sport HD، كما ستنقل المباراة عبر قناة Time Sport HD تايم سبورت، المالكين للحقوق الحصرية لإذاعة المباريات.

البث المباشر ريال مصر ضد مالي:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الجمعة، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد مالي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد مالي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مصر ضد مالي، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مصر ضد مالي، ضمن المباراة الافتتاحية للجولة الأولى في إطار دور المجموعات من مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، وكان منتخبنا الوطني قد ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة على أرضه، بعدما تلقى هزيمة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة القارية.

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