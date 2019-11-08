اونلاين | «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر YALLA GOAL يلا شوت TIME SPORT يوتيوب رابط ماتش مصر جودة متعددة

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يقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد منتخب مالي الأوليمبي، عبر رابط كوول كورة في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 COOL KORA بدون تقطيع وحصري بدون أي إعلانات.

كورة لايف حيث ينتظر عشاق الكرة المصرية والإفريقية، افتتاح بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما KORA LIVE والتي تبدأ في الثامنة مساءا على ملعب القاهرة الدولي بمشاركة 8 منتخبات تتنافس لحجز بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية.

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي المباراة الإفتتاحية بين صاحب الأرض والجمهور المنتخب الوطني الأوليمبي ضد المنتخب المالي، كورة فور جول، شاهد حصريا مباراة مصر ومالي في الانطلاقة الأولى لمباريات بطولة الأمم الإفريقية KORA 4 GOAL.

كورة ستار وتنطلق فعاليات البطولة ابتداءا من اليوم حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي القاهرة والسلام KORA STAR، حيث يلعب المنتخب الوطني ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كل من "مالي وغانا والكاميرون".

موعد مباراة مصر الأوليمبي ضد مالي الأوليمبي بالأمم الإفريقية

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ويستضيف ملعب القاهرة الدولي أولى مباريات الفراعنة الصغار ضد مالي الأوليمبي، في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباريات الأمم الإفريقية

كورة أونلاين حيث أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD، عن إذاعة البطولة عبر قنواتها، بالإضافة إلى قنوات تايم سبورتس الأرضية TIME SPOTS، الناقل الحصري للبطولة، KORA ONLINE تابع حصريا مصر تستضيف مالي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ويسعى شوقي غريب المدير الفني، في قيادة المنتخب الأوليمبي، لتحقيق الفوز والإنطلاقة القوية نحو مشوار البطولة، كورة بلس ساعيا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور KORA PLUS مصر تستضيف مالي بالإنطلاقة الأولى للأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

ويدخل المنتخب الوطني البطولة مفتقدا أهم أسلحته الهجومية وسط غياب محمد محمود لاعب الأهلي بعد تجدد إصابته بالرباط الصليبي، قبل أن يتم استبعاد الثنائي طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون ومحمود مرعي لاعب وادي دجلة، قبل البطولة بساعات بعد تعرضهما للإصابة خلال المعسكر، كورة حصري شاهد مصر في البطولة الإفريقية تحت 23 عاما، KORA7ASRY، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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