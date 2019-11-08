يث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد منتخب مالي في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

الجمعة 8 نوفمبر 2019

مشاهدة منتخب مصر الاوليمبي

مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر اليوم 08-11-2019 اون لاين ماتش منتخب مصر ضد منتخب مالي في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة في الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020، وستقام المباراة علي أرضية ملعب ستاد القاهرة، إفتتاحية ستكون صعبة علي المنتخب المصري ولكن الأرض والجمهور ستكون الدافع نحو تحقيق الفوز، ويدخل المنتخب المصري المباراة بروح معنوية عالية للغاية بعد ان إستعد جيدااً لتلك المباراة ويأمل ان يحقق تالك البطولة، وقام المدير الفني بالإستقرار علي القائمة الأخيرة التي سوف تتواجد مع المنتخب وضمت العديد من الأسماء الشاب المتألقة، وكان المنتخب يتواجد به أصغر لاعب في البطولة وهو حارس نادي الزمالك محمد صبحي مواليد 97 وأكبر لاعب في البطولة رمضان صبحي، وشهدت الأونة الاخير إستبعاد اللاعب طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي من القائمة التي ستشارك في بطولة الأمم الإفريقية تحت سن 23 بداعي الإصابة، والتي تستضيفها مصر بدء من يوم الجمعة وحتي الثاني والعشرون من نوفمبر المقبل وذلك .

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بث مباشر مباراة مصر اليوم في إفتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب الان وصرح اللاعب رمضان صبحي قبل مواجهة المنتخب المالي وقال أن الحصول علي شارة القيادة مسؤلية صعبة للغاية وسوف أقوم ببذل أقصي مجهود مع اللاعبين المتواجدين في المنتخب ونأمل أن نحقق لقب البطولة وتعويض ما فعلة المنتخب المصري للكبار في البطولة هذا العام التي كانت تستضيفها مصر أيضا، وقال رمضان صبحي بطولة الأمم تحت 23 سنة لا تقل أهمية عن بطولة أمم افريقيا للكبار وقال المنتخب المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمصر المؤهله لأولمبياد طوكيو 2020 صعبة للغاية ونأمل أن نحقق الفوز فما هو قادم.

مصر Vs مالي . البطولة : بطولة أفريقيا تحت 23 سنة (دور المجموعات - الجولة الأولى). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 10 + تايم سبورت time sport . الملعب : ستاد القاهرة الدولي . المعلق : علي محمد علي .

موعد المباراة : في تمام الساعة الـ 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية . في تمام الساعة الـ 7:00 مساءاً بتوقيت مصر . في تمام الساعة الـ 7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . في تمام الساعة الـ 8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.