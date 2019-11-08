شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يغادر مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام مالي باكيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل ناصر ماهر، لاعب المنتخب الوطني الأوليمبي، في نوبة من البكاء الشديد، أثناء خروجه من ملعب استاد القاهرة مصابا، خلال مباراة فريقه أمام منتخب مالي.

ويلتقي المنتخب المصري الأوليمبي مع نظيره المالي على ملعب استاد القاهرة في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وخرج ناصر ماهر في الدقيقة 15، متأثرا بإصابته بخلع في الكتف ليجري المنتخب المصري تغييره الأول اضطراريا بنزول عمار حمدي.