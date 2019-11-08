شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول: منتخب مصر الأولمبي (1) - (0) مالي.. أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، نظيره منتخب مالي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. تشكيل مصر: حراسة المرمى: محمد صبحي الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد فتوح- كريم العراقي الوسط: أحمد رمضان «بيكهام»- أكرم توفيق- رمضان صبحي- ناصر ماهر- صلاح محسن الهجوم: مصطفى محمد. تشكيل مالي: حراسة المرمي: يوسف كويتا Advertisements خط الدفاع: بوراما دومبيا، يوسف تراوري، بوباكار كانوتي، سياكا باجايوكو. خط الوسط: بوباكار تراوري، أليو ديانج «لاعب الأهلي»، البلال توري، على مالي، إبراهيم كاني. خط الهجوم:، إبراهيما كوني. أبرز أحداث اللقاء: د12: إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف د15: نزول عمار حمدي بدلا من ناصر ماهر د29: جووووووووووووووووووول مصطفى محمد يتقدم لمصر برأسية رائعة د45: دقيقتان وقت بدل ضائع نهاية الشوط الأول بداية الشوط الثاني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نهاية الشوط الأول: منتخب مصر الأولمبي (1) - (0) مالي.. أمم أفريقيا تحت 23 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.