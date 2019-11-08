شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي ينقل تحية الرئيس السيسي لحضور أمم إفريقيا تحت 23 سنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالحضور في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، على رأسهم أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».
ونقل صبحي، للحضور تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وترحيبه بالحضور، مشيدا باستضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
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