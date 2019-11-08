شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي يقود تشكيل مالي «الأوليمبي» في مواجهة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فاجنيري ديارا، المدير الفني لمنتخب مالي الأوليمبي لكرة القدم، تشكيل فريقه لمواجهة مصر في المباراة التي ستجمع المنتخبين على استاد القاهرة، في افتتاح كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وجاء تشكيل مالي كالتالي:

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حراسة المرمي: يوسف كويتا

خط الدفاع: بوراما دومبيا، يوسف تراوري، بوباكار كانوتي، سياكا باجايوكو.

خط الوسط: بوباكار تراوري، أليو ديانج «لاعب الأهلي»، البلال توري، على مالي، إبراهيم كاني.

خط الهجوم: إبراهيما كوني.