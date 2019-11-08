العائدون والجدد يظهران في قائمة ايطاليا المشاركة أمام البوسنة وأرمينيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019 اعلن السيد روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي، القائمة المشاركة في اخر جولتين أمام منتخبي البوسنة والهرسك وأرمينيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية " يورو 2020.

تشهد القائمة ظهور نجوم جدد لأول مرة في مسيرتهم الدولية مع المنتخب الإيطالي، حيث يتواجد كلا من ريكاردو اورسوليني جناح بولونيا ، أندريا سيستانا مدافع بريشيا ، جايتاتو كاستروفيلي لاعب وسط فيورنتينا، بالإضافة إلي العائدين، دومينيكو بيراردى مهاجم ساسولو، ولاعب وسط اودينيزي رولاندو ماندراجورا . اليكم قائمة منتخب إيطاليا المواجهة لمنتخبي البوسنة والهرسك وأرمينيا يومي 15-18 نوفمبر . Advertisements حراسة المرمى : دوناروما "ميلان" _ جوليني " اتالانتا _ ميريت "نابولي" _ سيريجو " تورينو" خط الدفاع : بونوتشي" اليوفنتوس" _ رومانيولي "ميلان"_ اتشيربي " لاتسيو" _ كريستيانو بيراجي " انتر ميلان "_ دى لورنزو "نابولي"_ اندريا سيستانا " بريشيا" _ اينزو " تورينو" _ ايمرسون " تشيلسي" _ مانسيني" روما" _ سبينازولا " روما" فلورينزى " روما" . خط الوسط : باريلا" انترميلان" _ فيراتي " باريس سان جيرمان" _ كاستروفيلي " فيورنتينا" _ رولاندو ماندراجورا " اودينيزي "_ زانيولو "روما" _ جورجينهو " تشيلسي" خط الهجوم: كييزا " فيورنتينا"_ بيرنارديسكي "يوفنتوس" _ اورسوليني" بولونيا" _ بيراردى" ساسولو "_ ايموبيلي " لاتسيو" _ شعراوي " شنغهاي الصيني " _ انسيني " نابولي". يتصدر المنتخب الإيطالي مجموعته برصيد ٢٤نقاط وتأهل مباشرة الي يورو ٢٠٢٠ ، بينما يحتل المنتخب البوسني المركز الرابع برصيد ١٠نقاط ، ويحتل المنتخب الارمني المركز الثالث ب١٠ نقاط ايضا .

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