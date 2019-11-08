بيع 90 ألف تذكرة لودية ألمانيا وإنجلترا للسيدات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تتطلع مدربة المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات، مارتينا تيكلينبورج، للمشاركة في المباراة الودية أمام المنتخب الإنجليزي المقرر إقامتها اليوم، والتي ربما تكسر الرقم القياسي من حيث عدد الحضور.

وبيعت جميع تذاكر المباراة التي ستقام بملعب ويمبلي الذي يتسع لـ90 ألف مشجع، ومن المنتظر أن يكسر الرقم القياسي الأوروبي من حيث عدد حضور الجماهير لمباراة للسيدات.

وقالت مارتينا عن المواجهة «إنها مباراة بارزة، إمكانية اللعب في هذا المستوى مع مثل هذه الخلفية يعد هدية لعملية التطوير لكل لاعبة».

يذكر أن الرقم القياسي العالمي من حيث عدد حضور الجماهير لمباريات السيدات بلغ 185ر90 مشجعا، وذلك في نهائي كأس العالم 1999 في باسادينا بكاليفورنيا.

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وفي أولمبياد لندن 2012 شاهد 203ر80 مشجعين نهائي منافسات السيدات في ملعب ويمبلي، بينما في 2014 شاهد 619ر45 مشجعا مباراة ودية جمعت بين المنتخبين الإنجليزي والألماني، والتي فاز بها الفريق الضيف.

وقالت لاعبة الموسم في ألمانيا دزينفير ماروزسان لمجلة بيلد الألمانية إن المباراة «ستكون رسالة لكرة القدم العالمية للسيدات».

وقالت باولين بريمير لاعبة مانشستر سيتي لـ «كيكر»: بالطبع أنا متحمسة، بالتأكيد ستكون مباراة مثيرة، أتطلع حقا للمباراة.

وقالت ليوني ماير، وهي لاعبة ألمانية تلعب في أرسنال، إن التوقعات للمباراة كبيرة. وأضافت «إنه شيء مميز للغاية أن تلعب في مثل هذا الملعب والأجواء المحيطة به. الجميع يتطلع للمباراة».

وتستضيف إنجلترا بطولة أمم أوروبا 2021، وتستخدم المباراة الودية للدعاية للبطولة. وكانت بعض التذاكر متوفرة مقابل جنيه إسترليني (دولار واحد و30 سنتا).