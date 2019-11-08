أشبيلية وسيلتيك ومانشستر يونايتد لدور الـ32 للدوري الأوروبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ لوكسمبورج

تأهل أشبيلية الإسباني لدور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي بفوزه 5 - 2 على ديديلانجي اللوكسمبورجي في المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات أمس الأول. كما شهدت المجموعة أيضا فوز أبويل نيقوسيا القبرصي على ضيفه كاراكا آجدام الأذربيجاني.

وارتفع رصيد أشبيلية إلى 12 نقطة، عقب فوزه بجميع مبارياته الأربع، فيما احتل أبويل وكارباكا المركزين الثاني والثالث برصيد 4 نقاط، وبقي ديديلانجي أخيرا بثلاث نقاط.

وظلت الأمور معلقة في المجموعة الثانية، عقب تعادل كوبنهاجن الدنماركي مع دينامو كييف الأوكراني 1- 1، وتعادل لوجانو السويسري مع مالمو السويدي 0-0.

وتقاسم كوبنهاجن ودينامو كييف الصدارة برصيد 6 نقاط، فيما احتل مالمو المركز الثالث بخمس نقاط، ولوجانو أخيرا بنقطتين.

وحسم بازل السويسري تأهله بفوزه 2 - 1 على خيتافي الإسباني بالمجموعة الثالثة التي شهدت فوز كراسنودار الروسي 3-1 على طرابزون سبور التركي.

ورفع بازل رصيده إلى 10 نقاط، متفوقا بفارق 4 نقاط على كراسنودار وخيتافي الثاني والثالث، وتجمد رصيد طرابزون عند نقطة واحدة.

كما تأهل سيلتيك الأسكتلندي بفوزه على لاتسيو الإيطالي 2 -1 في المجموعة الخامسة.

وفي المجموعة ذاتها، فاز كلوج الروماني على رين الفرنسي 1-0.

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وتصدر سيلتيك المجموعة بعشر نقاط، يليه كلوج بتسع نقاط، ولاتسيو بثلاث نقاط، ورين بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الرابعة فاز سبورتنج لشبونة البرتغالي على روزنبرج النرويجي 2-0 ، فيما اكتسح لينز النمساوي أيندهوفن الهولندي 4-1.

وفي المجموعة السادسة فاز ستاندر البلجيكي على إينتراخت فرانكفورت الألماني 2-1.

وواصل يانج بويز السويسري تصدره للمجموعة السابعة بتعادله مع فينورد الهولندي 1-1، فيما فاز رينجرز الأسكتلندي على بورتو البرتغالي 2-0.

وفي المجموعة الثامنة تأهل إسبانيول الإسباني بفوزه على لودوجوريتس البلغاري 6-0، فيما تعادل فينكفاروس المجري وسسكا موسكو الروسي 0-0.

واحتل إسبانيول المركز الأول برصيد 10 نقاط، ولودوجوريتس ثانيا بست نقاط، وفينكفاروس ثالثا بخمس نقاط، وسسكا موسكو بنقطة واحدة.

وفي المجموعة التاسعة، فاز جينت البلجيكي على فولفسبورج الألماني 3-1، فيما تعادل ألكسندريا الأوكراني مع سانت اتيان الفرنسي 2 -2.

وفاز بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني 2 -1 على روما الإيطالي في المجموعة العاشرة، كما فاز باشاك شهير التركي 3-0 على وولفسبرجر النمساوي.

وبات سبورتنج براجا البرتغالي على أعتاب التأهل لدور الـ32 بفوزه 3 - 1 على بشكتاش التركي في المجموعة الـ11، التي شهدت فوز وولفرهامبتون الإنجليزي 1-0 على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

وصعد مانشستر يونايتد الإنجليزي بفوزه 3-0 على ضيفه بارتيزان بلجراد الصربي في المجموعة الـ12 التي شهدت فوز ألكمار الهولندي 5-0 على إف سي أستانا الكازاخي.