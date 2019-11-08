شكرا لقرائتكم انطلاق مباراة مصر ومالى فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلقت مباراة مصر ومالى على ستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وسبق المباراة حفل افتتاح البطولة التى تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة حتى 22 من شهر نوفمبر الجارى.

ويلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره المالى حالياً فى افتتاح منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية فى المجموعة التى تضم إلى جانب مصر ومالى كلا من الكاميرون وغانا.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات، على أن يتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020 وتوافد عدد من الجماهير على ستاد القاهرة لمساندة الفراعنة فى مواجهة المنتخب المالى.