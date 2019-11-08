شكرا لقرائتكم الجهاز الطبي للمنتخب: ناصر ماهر تعرض للإصابة بخلع في الكتف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بالجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأولمبي أن ناصر ماهر تعرض للإصابة بخلع في الكتف خلال مباراة اليوم. ويخضع اللاعب حاليا للفحوصات الطبية من قبل الجهاز الطبي للوقوف النهائي علي حالته بشكل نهائي. وأكد المصدر أن اللاعب ربما يخضع للأشعة عقب نهاية المباراة بأحد المستشفيات القريبة.

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