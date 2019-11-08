شكرا لقرائتكم 30 دقيقة .. مصر تتقدم على مالى برأسية القناص مصطفى محمد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودخل المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل مكون من:"محمد صبحى فى حراسة المرمى، أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وأحمد فتوح وكريم العراقى فى خط الدفاع، أكرم توفيق وناصر ماهر ورمضان صبحى وصلاح محسن فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".
بينما دخل المنتخب المالى اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"يوسف كويتا فى حراسة المرمى، بوراما دومبيا، يوسف تراوري، بوباكار كانوتي، سياكا باجايوكو فى خط الدفاع، بوباكار تراوري، أليو ديانج، البلال توري، علي مالي، إبراهيم كاني فى خط الوسط، إبراهيما كونيه فى خط الهجوم".
جاءت البداية بضغط مبكر من جانب المنتخب الوطنى من خلال انطلاقات رمضان صبحى وفى الدقيقة 8 صوب رمضان صبحى الكرة تجاه مرمى مالى ليسددها مصطفى محمد برأسه تجاه المرمى ولكن استطاع حارس مالى التصدى لها ثم تعرض ناصر ماهر لإصابة فى الكتف فى الدقيقة 13 بعد سقوطه فى كرة هوائية مشتركة مع إبراهيما كونيه ليقوم شوقى غريب باستبداله فى الدقيقة 15 ودفع بعمار حمدى بدلا منه.
وواصل المنتخب الوطنى ضغطه ليشكل خطورة على المرمى المالى فى الدقيقة 22 من الركلة الركنية التى جاءت عرضية بأقدام أحمد فتوح قابلها مصطفى محمد برأسية من على القائم القريب وصلت إلى بيكهام قابلها برأسية أخرى أبعدها دفاع مالي إلى ركلة ركنية أخرى واستمر المنتخب الوطنى فى ضغطه لينجح مصطفى محمد فى خطف الهدف الأول برأسية فى الدقيقة 30 بعد عرضية من أحمد فتوح.
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