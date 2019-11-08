شكرا لقرائتكم لحظة بكاء ناصر ماهر خلال خروجه من مباراة مصر ومالى للإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهرت علامات الحزن على ناصر ماهر لاعب المنتخب الأولمبى لحظة خروجه من مباراة مصر ومالى المقامة حاليا بين الفريقين على استاد القاهرة الدولى بعد تعرضه للإصابة فى أول ربع ساعة من اللقاء الذى تشير نتيجته ألى تقدم المنتخب بهدف مصطفى محمد بعد مرور نصف ساعة.

ويتلقى منتخبنا الوطنى الأولمبى حاليا امام منتخب مالى، فى افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، التى تجمع المنتخبين اليوم الجمعة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

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بدأ منتخب مصر بقيادة مدربه شوقى غريب، اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام - أحمد فتوح - كريم العراقي، وفى الوسط: أكرم توفيق - رمضان صبحي - ناصر ماهر - صلاح محسن ، والهجوم: مصطفى محمد.

فيما خاض منتخب مالى اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمي: يوسف كويتا، وخط الدفاع: بوراما دومبيا، يوسف تراوري، بوباكار كانوتي، سياكا باجايوكو، وفى خط الوسط: بوباكار تراوري، أليو ديانج، البلال توري، علي مالي، إبراهيم كاني، والهجوم:، إبراهيما كوني.