شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر ينفجر بالبكاء فى افتتاح أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مراسل قناة تايم سبورت، أن طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الأولمبي دخل في نوبة من البكاء والانهيار ، خلال مشاهدته حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 عام ، من المدرجات.

وتمسك طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الاولمبي الذى خرج من القائمة المشاركة ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بسبب الإصابة بالبقاء فى معسكر الفراعنة.

ويأتى تمسك المهاجم الشاب بالبقاء فى معسكر المنتخب الوطنى بالرغم من حالة الحزن الشديد التى انتابته بعد خروجه من القائمة، للشد من أزر زملائه فى البطولة وقال طاهر: "نحن جميعا جنود فى خدمة مصر، وتعاهدنا على أن أى 11 لاعبا سنكون جميعا خلفهم".

Advertisements

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر الاولمبي يعول حتي اللحظة الأخيرة على اللاعب الذى يعتبر من الأعمدة الأساسية، وخضع لبرنامج علاجي وتدريبي مكثف خلال معسكر العين السخنة لكن الأشعة الأخيرة أثبتت صعوبة لحاقه بمباريات الدور الأول فكان قرار الجهاز الفنى والطبى بالاستبدال.

وتنطلق بعد قليل مباراة مصر ومالي بالجولة الأولي من دور المجموعات من نهائيات كأس الأمم الافريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

يذكر أن استاد القاهرة يستقبل مباريات المجموعة الأولى التى تضم مصر ومالى وغانا والكاميرون، أما استاد السلام فتقام عليه مباريات المجموعة الثانية التى تضم كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.