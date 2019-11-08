شكرا لقرائتكم شاهد..أول حكمة تظهر فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المنتخب الاولمبي



شهدت مباراة المنتخب الاولمبى ومالى المقامة حاليا على ستاد القاهرة في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة ظهور أول حكمة.

وشاركت الرواندية سلمى موكاسانجا، خلال البطولة بصفتها حكمًا للساحة، كما ستظهر كل من المغربية فتيحة جرموني، والزامبية ديانا شيكوتيشا، كحكام مساعدين.

المنتخب الاولمبي وحلم الجماهير



ويحمل منتخب شوقى غريب على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مشجع مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف.

خاض الفراعنة برنامجا إعداديا مميزا قبل البطولة، بدأه بمعسكر مفتوح فى القاهرة لمدة 3 أيام ثم معسكر مغلق لمدة 6 أيام بالعين السخنة، أعلن خلاله شوقى غريب القائمة النهائية للبطولة والتى تضم 21 لاعبا بواقع 18 لاعبا و3 حراس، قبل أن يعود الفراعنة للقاهرة للتدريب على ستاد القاهرة وبتروسبورت استعدادا لخوض المعترك الافريقى الكبير . ويشارك في البطولة 8 منتخبات، على أن يتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.