4 اصابات تضرب المنتخب الاولمبي منذ اعلان شوقي غريب قائمته...

جدة - عمرو شويل تعرض ناصر ماهر لاعب منتخب مصر الأولمبى للإصابة فى كتفه، خلال مواجهة مالى، فى المباراة التى تجمع بينهما حاليا على ستاد القاهرة، في افتتاحية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

و خرج ناصر ماهر على أثار الاصابه التي تعرض لها في الدقائق الاولى و دخل عمار حمدي في اللقاء بدلاً منه.

و تعد هذه الاصابه الرابعه للمنتخب الاولمبي منذ اعلان شوقي غريب عن قائمة المنتخب الاوليه، و اللاعبين المصابين هم "محمد محمود، محمود مرعي، طاهر محمد طاهر، ناصر ماهر"، و استبدل المنتخب المصري قبل انطلاق البطولة طاهر محمد طاهر و محمود مرعي و دخل بدلا منهم للقائمة ناصر منسي و محمد صادق كما تنص لوائح البطولة.

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و خاض الفراعنة برنامجا إعداديا مميزا قبل البطولة، بدأه بمعسكر مفتوح فى القاهرة لمدة 3 أيام ثم معسكر مغلق لمدة 6 أيام بالعين السخنة، أعلن خلاله شوقى غريب القائمة النهائية للبطولة والتى تضم 21 لاعبا بواقع 18 لاعبا و3 حراس، قبل أن يعود الفراعنة للقاهرة للتدريب على ستاد القاهرة وبتروسبورت استعدادا لخوض المعترك الافريقى الكبير.