شكرا لقرائتكم لاعب غانا: واثقون من احراز البطولة على أرض مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث ايمانويل لوموتي نجم منتخب غانا تحت 23 عام حول استعدادات فريقه لكأس الامم الافريقية تحت 23 عام بمصر، مؤكداً أنه واثق في الصعود للأوليمبياد و أنه البلاك ستارز على أتم الاستعداد لهذه البطولة.
و أشار بأنه واثق من إحراز المنتخب الغاني للبطولة على أرض مصر، و أنهم تعهدوا بالرجوع إلى بلادهم و هم يحملون الكاس.
وتنطلق في السابعة مساء اليوم افتتاحية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بمواجهة مصر الأولمبي ونظيره المالي، كما تقام المباراة الثانيه من المجموعة بين غانا و الكاميرون في العاشره مساء.
ويشارك في البطولة 8 منتخبات، على أن يتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020 وتوافد عدد من الجماهير على ستاد القاهرة لمساندة الفراعنة فى مواجهة المنتخب المالى.
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