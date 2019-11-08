شكرا لقرائتكم لاعب غانا: واثقون من احراز البطولة على أرض مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث ايمانويل لوموتي نجم منتخب غانا تحت 23 عام حول استعدادات فريقه لكأس الامم الافريقية تحت 23 عام بمصر، مؤكداً أنه واثق في الصعود للأوليمبياد و أنه البلاك ستارز على أتم الاستعداد لهذه البطولة.

و أشار بأنه واثق من إحراز المنتخب الغاني للبطولة على أرض مصر، و أنهم تعهدوا بالرجوع إلى بلادهم و هم يحملون الكاس.



وتنطلق في السابعة مساء اليوم افتتاحية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بمواجهة مصر الأولمبي ونظيره المالي، كما تقام المباراة الثانيه من المجموعة بين غانا و الكاميرون في العاشره مساء.



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ويشارك في البطولة 8 منتخبات، على أن يتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020 وتوافد عدد من الجماهير على ستاد القاهرة لمساندة الفراعنة فى مواجهة المنتخب المالى.