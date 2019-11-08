شكرا لقرائتكم أيمن يونس : الجيل الحالي للمنتخب الأولمبي لن يتكرر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق ، أنه متفائل بقدرة المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، على التغلب على منتخب مالي القوي، في المباراة المقرر لها بعد قليل، في إطار مباريات الجولة الأولي من نهائيات كأس الأمم تحت ٢٣ سنة، مشيراً إلى أن المنتخب قادر علي التأهل للاوليمبياد .

وأضاف أيمن يونس في تصريحات لقناة تايم سبورت ، أن الجيل الحالي للمنتخب الأولمبي لن يتكرر خاصة أن جميع اللاعبين يلعبون بشكل أساسي مع فرقهم ويمتلكون شخصية داخل الملعب وعلى رأسهم رمضان صبحي، ومصطفي محمد.

وأشار يونس إلي أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب فاجأ الجميع بطريقة لعب مختلفة ، موضحاً أن هذه الطريقة مرهقة جداً للاعبين ولكنه يثق في قدرات اللاعبين .

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وتابع ، اتمني من اللاعبين التمسك بفرصه إقامة البطولة على الأراضي المصرية للصعود إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وتنطلق بعد قليل مباراة مصر ومالي بالجولة الأولي من دور المجموعات من نهائيات كأس الأمم الافريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

يذكر أن استاد القاهرة يستقبل مباريات المجموعة الأولى التى تضم مصر ومالى وغانا والكاميرون، أما استاد السلام فتقام عليه مباريات المجموعة الثانية التى تضم كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.