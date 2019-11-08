عماد متعب: واثقون في قدرات شوقي غريب للصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020...

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وأضاف عماد متعب في تصريحات لقناة تايم سبورت ، أن المنتخب يمتلك كوكبة من اللاعبين المتميزين، مشيراً إلى أن رمضان صبحي يقدم مستويات مميزة خلال الفترة الحالية وهي الأفضل في مسيرته .
وأشار متعب إلي أنه يجب علي اللاعبين أن يمتلكوا الهدوء داخل الملعب وامتصاص اندفاع المنافس والتحكم في الأداء بالملعب وعدم الاستعجال في الانتصار ، مؤكداً أن المباريات الأفريقية تحتاج لخبرات كبيرة من اللاعبين .
وتنطلق بعد قليل مباراة مصر ومالي بالجولة الأولي من دور المجموعات من نهائيات كأس الأمم الافريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
يذكر أن استاد القاهرة يستقبل مباريات المجموعة الأولى التى تضم مصر ومالى وغانا والكاميرون، أما استاد السلام فتقام عليه مباريات المجموعة الثانية التى تضم كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.
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