شكرا لقرائتكم مدرب أوراوا: لا فرق بين الحارسين.. وسنلعب للفوز في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد تسويوشي أوتسوكي، مدرب نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني، أن الفريق سيسعى للفوز في مباراة الذهاب المقامة في الرياض، مضيفا بأن إصابة الحارس الأساسي لن تؤثر على الفريق.

وقال أوتسوكي في المؤتمر الخاص بالمباراة: نشكر جمهور نادي أوراوا الذي حضر للسعودية لدعم الفريق في المباراة النهائية ونحن مستعدون للمباراة، وهذه مواجهة من أصل مباراتين وسنسعى بكل قوة لكسب هذه المباراة.

وأضاف قائلا: سنقاتل في الغد من أجل تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية، ولن يشارك الحارس الأساسي في المواجهة وليس هناك فرق بينه وبين الحارس الاحتياطي الذي سيلعب.