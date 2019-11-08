شكرا لقرائتكم الهلال يواجه أوراوا بحثاً عن اللقب الغائب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتجه الأنظار يوم السبت صوب ستاد جامعة الملك سعود والذي سيحتضن ‏قمة نارية تجمع الهلال السعودي أمام ضيفه أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

‏ويتطلع الهلال إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بفوزٍ ‏‏يسهل مهمته قبل لقاء الإياب والذي سيقام على استاد سيتاما في اليابان.

‏وأعد الهلال العدة لهذا اللقاء حيث سيدخل الروماني رزافان لوشيسكو المباراة بدون لاعبه محمد كنّو المصاب في حين اكتملت جاهزية بقية لاعبيه وأهمهم الثنائي الفرنسي بافتيمبي غوميز والإيطالي سباستيان جوفينكو.

وكان غوميز قد خرج مصاباً من لقاء الفتح يوم الخميس قبل الماضي في الدوري بعد مرور 74 دقيقة، إلا أنه أكد جاهزيته لخوض ذهاب النهائي عقب مشاركته في الشوط الثاني من لقاء فريقه أمام عرعر يوم الأحد الماضي في كأس الملك.

ويمني الروماني رزافان لوشيسكو في أن يعيد لجماهير فريقه الثقة بعد تراجع مستوى الفريق في آخر 3 لقاءات حينما خسر من السد القطري على ملعبه 4-2 في دوري أبطال آسيا وخسارته أمام غريمه التقليدي النصر وتعادله أمام الفتح في الدوري، في حين أنه بدأ لقاء عفيف الماضي بالبدلاء.

Advertisements

ويتطلع الهلال لأن يوقف سوء الطالع الذي يلازمه في دوري أبطال آسيا بنسخته الجديدة حيث سبق أن وصل للنهائي مرتين سابقتين في نسخة 2014 حينما خسر اللقب لصالح سيدني الأسترالي وفي نسخة 2017 حينما توج أوراوا الياباني باللقب.

وفي المقابل يأمل أوراوا بمصالحة جماهيره الغاضبة من مستوى فريقها في الدوري الياباني حيث أصبح قريباً جداً من الهبوط قبل نهاية الدوري بمرحلتين.

وعانى أوراوا الأمرين في الدوري الياباني بسبب سوء النتائج الذي لازمه منذ بداية الدوري، في حين أن الفريق يقدّم مستوى مغايرا بمسابقة دوري أبطال آسيا.

ويبحث أوراوا عن لقبه الثالث بالمسابقة والتي حقق أول دوري أبطال آسيا في نسخة 2007 في مشاركته الأولى بالمسابقة حينما هزم سباهان أصفهان الإيراني في النهائي، وحقق لقبه الثاني نسخة 2017 على حساب الهلال.

ويتطلع أوراوا لتحقيق نتيجةٍ إيجابية تزيح عنه الضغوطات قبل مواجهة الرد التي ستقام يوم 27 من الشهر الجاري على ستاد سايتاما في اليابان.