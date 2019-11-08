شكرا لقرائتكم كلوب: "الشجاعة" ستمنحنا نقاط مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الجمعة إن فريقه عليه التحلي بالشجاعة عند الهجوم والمثالية عند الدفاع إذا ما أراد التغلب على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المواجهة بين الفريقين بعد غد الأحد على ملعب أنفيلد.

ولم يخسر ليفربول متصدر الدوري خلال 11 مباراة خاضها هذا الموسم ويتفوق بفارق ست نقاط على سيتي صاحب المركز الثاني. ولم يخسر فريق المدرب يورغن كلوب في آخر 43 مباراة له في الدوري على أرضه وسيستضيف سيتي الذي حقق 11 انتصارا في آخر 12 مباراة خارج ملعبه.

وظل الفريقان يتصارعان على لقب الدوري الموسم الماضي حتى اليوم الأخير من البطولة وتوج سيتي باللقب بعد أن تفوق بفارق نقطة واحدة على ليفربول. وقال كلوب إن المنافسة بين الفريقين أصبحت "أكبر وأكبر".

Advertisements

وقال كلوب للصحفيين "في آخر عامين كانت كل مواجهة بيننا حاسمة. لم يحدث في أي مباراة أن قال أحد منا ‭'‬يمكننا خسارة هذا اللقاء‭'‬. إنها مباراة كبيرة. الفريقان جيدان فعلا. الخبر السار أنها على ملعب أنفيلد تحت الأضواء الكاشفة. كل الأمور واضحة تماما ولا أحد يخفي أي شيء. إذا لم نملك الشجاعة أمام مانشستر سيتي فلن نتمكن من الحصول ولو على نقطة واحدة.

وأضاف "علينا خلق الفرص ولكن يجب أن يكون التمركز والدفاع مثاليين. إنها مباراة مثيرة للاهتمام. نحاول بالفعل التأقلم مع ما يفعله الفريق المنافس والتأكد من حرمانه من تنفيذ ما يريد. لكن هذا يمكن أن يؤدي لأشياء أخرى كأن لا تتمكن من خلق فرص أو ألا تتمكن من الهجوم بقوة".

وأهدى الظهيران الشابان ترينت الكسندر-ارنولد وأندرو روبرتسون زملاءهما 23 تمريرة حاسمة في الدوري الانجليزي الموسم الماضي وقال كلوب إن انطلاقهما عند الجناحين يبدو ضروريا لزيادة الضغط واختراق دفاعات الفرق المنافسة القوية.

وأضاف "كرة القدم الحديثة باتت على هذا النحو. نحتاج لأن نكون أقوياء في الجناحين. المنطقة أمام المرمى تكون مزدحمة ونحتاج العثور على طريق للمرور. سنحاول الاستفادة من مهارات هذا الثنائي. يجيدان تنفيذ الكرات العرضية كما يتمتعان بالحيوية والشجاعة واللياقة البدنية والقدرة على التحمل. يجيدان العمل عند التحول من الدفاع للهجوم وحققا نتائج طيبة حتى الآن".