أول خسائر منتخب الشباب في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف والجهاز الفني يقرر استبداله

شهدت مباراة مصر ومالي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، المقامة على ستاد القاهرة الدولي، أول خسائر المنتخب الوطني، بعدما أصيب لاعبه ناصر ماهر بخلع في الكتف.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي، بقيادة شوقي غريب، إدخال عمار حمدي بدلاً من ناصر ماهر في الدقيقة 15 بعد تعرض الأخير للإصابة لخلع في الكتف.

وتؤهل بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020، ويقع المنتخب الوطني للشباب ونظيره المالي في المجموعة الأولى التي تضم كل من الكاميرون وغانا.

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ويشارك في البطولة 8 منتخبات مقسمين إلى مجموعتين ويتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان المنتخب الوطني قد دخل المباراةبتشكيل مكون من: محمد صبحى فى حراسة المرمى، أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وأحمد فتوح وكريم العراقى فى خط الدفاع، أكرم توفيق وناصر ماهر ورمضان صبحى وصلاح محسن فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم.

ودخل المنتخب المالي اللقاء بتشكيل يضم كلاً من: يوسف كويتا فى حراسة المرمى، بوراما دومبيا، يوسف تراوري، بوباكار كانوتي، سياكا باجايوكو فى خط الدفاع، بوباكار تراوري، أليو ديانج، البلال توري، علي مالي، إبراهيم كاني فى خط الوسط، إبراهيما كوني فى خط الهجوم.

ويستقبل ستاد القاهرة الدولي مباريات المجموعة الأولى التي تضم مصر ومالي وغانا والكاميرون، أما استاد السلام فتقام عليه مباريات المجموعة الثانية التي تضم كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.