بث مباشر لمباراة مصر ومالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

في إطار حرص موقع "" على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة مصر ومالي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

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