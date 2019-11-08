تعادل سلبي يحسم مواجهة القوة الجوية ومولودية الجزائر









اسماء السيد - عاد مولودية الجزائر بنقطة ثمينة من استاد فرانسوا حريري في اربيل (شمال البلاد) بعد تعادله مع القوة الجوية العراقي سلبا الجمعة ضمن ذهاب دور ال (16) لبطولة الاندية العربية.

ويلتقي الفريقان مجددا في مباراة الاياب في السادس عشر من كانون الاول/ديسمبر المقبل في العاصمة الجزائر.

وكانت هذه المواجهة مقررة اصلا في مدينة كربلاء ثم نقلت الى البصرة لكن تأزم الاوضاع الامنية في المدينتين الجنوبيتين دفع بالاتحاد العربي لكرة القدم لنقلها الى مدينة اربيل.

تميز الشوط الاول للمباراة باداء سريع ومفتوح قدمه الفريقان في اطار رغبة واضحة للتقدم مبكرا والخروج بنتيجة مطمئنة قبل لقاء الاياب.

حرم مدافع القوة الجوية ميثم جبار الضيوف من فرصة التسجيل عندما تدخل وابعد كرة برأسه كانت ذاهبة الى المرمى مرتدة من الحارس محمد صالح سددها الكاميروني روني ايفا في الدقيقة (31).

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استمرت المباراة على حالها في الشوط الثاني وسط محاولات هجومية متواصلة للطرفين كان للتركيز الدفاعي ويقظة الحارسين كلمة الفصل في فرض التعادل السلبي عليها.

اتيحت امام القوة الجوية فرصة خطرة للتقدم من كرة سددها محمود قاسم بقوة كان لها حارس المولودية فريد شعال في المرصاد (55).

وتألق شعال مجددا مبعدا كرة في الوقت المناسب من انفراد لمهاجم القوة الجوية ايمن حسين (75).

وفي الدقيقة 81 ردت عارضة القوة الجوية كرة هائلة انبرى لها من مسافة بعيدة عبد الرحمن الحشود.

ملخص المباراة: