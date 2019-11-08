عودة كروس وغوريتسكا إلى تشكيلة منتخب ألمانيا









اسماء السيد - أعاد مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف الجمعة لاعبي خط وسط ريال مدريد الاسباني وبايرن ميونيخ طوني كروس وليون غوريتسكا إلى تشكيلة المانشافت بعد ابلالهما من الاصابة، وذلك لخوض الاستحقاقين الدوليين أمام بيلاروسيا وإيرلندا الشمالية في تصفيات كأس أوروبا 2020.

وواصل لوف تجاهل النداءات المطالبة باستدعاء قطب الدفاع ماتس هوملس المتألق بشكل لافت في الفترة الاخيرة مع فريقه بوروسيا دورتموند، الى صفوف المنتخب في ظل معاناته من كثرة الاصابات في خط الدفاع مع استمرار غياب مدافعي بايرن ميونيخ نيكلاس زوليه وتشلسي الانكليزي انطونيو روديغر وباريس سان جرمان الفرنسي تيلو كيهرر.

وفضل لوف عنصر الشباب لتعويض الغيابات في خط الدفاع من خلال استدعاء ماتياس غينتر قائد بوروسيا مونشنغلادباخ متصدر الدوري، وروبن كوخ مدافع فرايبورغ الذي ارتدى قميص المنتخب الوطني للمرة الاولى الشهر الماضي.

وكان لوف أحدث صدمة كروية في ألمانيا عندما توجه إلى ميونيخ في آذار/ مارس الماضي للإعلان أن ثلاثي العملاق البافاري جيروم بواتنغ وتوماس مولر وهوملس (عاد هذا الصيف لصفوف دورتموند)، المتوجين معه بلقب كأس العالم 2014، لا يشكلون جزءا من خططه المستقبلية وانه يريد الاستعانة بجيل جديد من اللاعبين.

كما تضمنت اللائحة لاعب وسط يوفنتوس الايطالي إيمري جان على الرغم من انه طرد امام استونيا في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

ورأى لوف أن "أهم شيء هو أن نتأهل إلى كأس اوروبا العام المقبل".

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وبامكان المانيا أن تحجز بطاقة التأهل إلى النهائيات في حال فوزها على بيلاروسيا في 16 من الشهر الحالي، وتفادى المنتخب الهولندي الخسارة أمام منتخب إيرلندا الشمالية في بلفاست في اليوم ذاته، علما بأن الاخير يخوض بعد ثلاثة أيام مواجهته الاخيرة أمام ألمانيا.

ويحتل بطل العالم أربع مرات آخرها في 2014، المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة بفارق المواجهات المباشرة خلف هولندا، وبفارق ثلاث نقاط أمام إيرلندا الشمالية الثالثة.

وفي ما يأتي أسماء اللاعبين:

لحراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، مارك-اندريه تير شتيغن (برشلونة الاسباني) وبرند لينو (أرسنال الانكليزي).

- للدفاع: ماتياس غينتر (بوروسيا دورتموند)، يوناش هيكتور (كولن)، لوكاس كلوسترمان (لايبزيغ)، روبن كوخ (فرايبورغ)، نيكو شولز (بوروسيا دورتموند)، نيكلاس ستارك (هرتا برلين)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن).

- للوسط: ايمري جان (يوفنتوس الايطالي)، نديم أميري (باير ليفركوزن)، يوليان براندت (بوروسيا دورتموند)، سيرج غنابري (هوفنهايم)، ليون غوريتسكا (بايرن ميونيخ)، إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي الانكليزي)، كاي هافيرتس (باير ليفركوزن)، يوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ)، طوني كروس (ريال مدريد الاسباني)، سيباستيان رودي (هوفنهايم)، سوات سردار (شالكه).

-للهجوم: لوكا فالدشميدت (فرايبورغ)، تيمو فرنر (لايبزيغ)، ماركو رويس (بوروسيا دورتموند).