شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يقود مالي أمام مصر فى افتتاح أمم افريقيا تحت 23 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن فاجنيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الاولمبي تشكيل فريقه لمواجهة مصر في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عاما باستاد القاهرة المقرر اقامتها بعد قليل . تشكيل مالي : تشكيل مالي : حراسة المرمي: يوسف كويتا خط الدفاع: بوراما دومبيا، يوسف تراوري، بوباكار كانوتي، سياكا باجايوكو. خط الوسط: بوباكار تراوري، أليو ديانج، البلال توري، علي مالي، إبراهيم كاني. خط الهجوم:، إبراهيما كوني. فيما اعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة مالي والذي جاء كالتالي: تشكيل منتخب مصر تشكيل منتخب مصر حراسة المرمى: محمد صبحي Advertisements الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام - أحمد فتوح - كريم العراقي الوسط: أكرم توفيق - رمضان صبحي - ناصر ماهر - صلاح محسن الهجوم: مصطفى محمد

تشكيل مالي

تشكيل مصر

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