شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. استبدال ناصر ماهر بسبب الإصابة فى الدقيقة 15 بعد خلع فى الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بعمار حمدي بدلاً من ناصر ماهر في الدقيقة 15 بعد تعرض الأخير للإصابة لخلع في الكتف ، فى المباراة المُقامة بينهما حالياً على ستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 ويقع منتخب مصر الأولمبى ونظيره المالى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من الكاميرون وغانا ويشارك في البطولة 8 منتخبات مقسمين إلى مجموعتين ويتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.

ودخل المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل مكون من:"محمد صبحى فى حراسة المرمى، أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وأحمد فتوح وكريم العراقى فى خط الدفاع، أكرم توفيق وناصر ماهر ورمضان صبحى وصلاح محسن فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

بينما دخل المنتخب المالى اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"يوسف كويتا فى حراسة المرمى، بوراما دومبيا، يوسف تراوري، بوباكار كانوتي، سياكا باجايوكو فى خط الدفاع، بوباكار تراوري، أليو ديانج، البلال توري، علي مالي، إبراهيم كاني فى خط الوسط، إبراهيما كوني فى خط الهجوم".

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يذكر أن استاد القاهرة يستقبل مباريات المجموعة الأولى التى تضم مصر ومالى وغانا والكاميرون، أما استاد السلام فتقام عليه مباريات المجموعة الثانية التى تضم كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.











