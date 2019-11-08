شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام : خوض بطولة علي أرضنا فرصة لن تكرر للاعبي المنتخب الاولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب حازم إمام نجم الزمالك السابق، عن تمنياته للمنتخب الأولمبي بتحقيق الفوز في مباراة افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام ، مؤكداً أن جميع لاعبي المنتخب معروفين لدي الجماهير .

وأشار حازم إمام في تصريحات لقناة تايم سبورت ، إلى أن لاعبي المنتخب الأولمبي يجب أن يعلموا أن خوض بطولة علي ملعبك ووسط الجماهير أمر نادر ولن يتكرر كثير، موضحاً أنه يجب علي اللاعبين الابتعاد عن الغرور .

وأضاف حازم إمام ، غياب طاهر محمد طاهر عن المنتخب مؤثر جداً خاصة وهو أحد أهم لاعبي المنتخب ويمتلك مميزات هجومية ودفاعية ، مشيراً إلى أن الجهاز الفني انتظر لاخر لحظة أملاً في شفاء طاهر قبل الاعلان عن استبعاده .

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وأعلنت شركة "تذكرتى" المسئولة عن توزيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة نظام حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكترونى.

ويخوض منتخب مصر الاولمبي مباراة الافتتاح أمام مالي باستاد القاهرة .

يذكر أن استاد القاهرة يستقبل مباريات المجموعة الأولى التى تضم مصر ومالى وغانا والكاميرون، أما استاد السلام فتقام عليه مباريات المجموعة الثانية التى تضم كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.