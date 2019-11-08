شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. مصر 0 مالى 0.. وخروج ناصر ماهر مُصاباً فى الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت أول 15 دقيقة بالتعادل السلبى بين مصر ومالى فى المباراة المُقامة بينهما حالياً على ستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 ويقع منتخب مصر الأولمبى ونظيره المالى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من الكاميرون وغانا ويشارك في البطولة 8 منتخبات مقسمين إلى مجموعتين ويتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.

ودخل المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل مكون من:"محمد صبحى فى حراسة المرمى، أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وأحمد فتوح وكريم العراقى فى خط الدفاع، أكرم توفيق وناصر ماهر ورمضان صبحى وصلاح محسن فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

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بينما دخل المنتخب المالى اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"يوسف كويتا فى حراسة المرمى، بوراما دومبيا، يوسف تراوري، بوباكار كانوتي، سياكا باجايوكو فى خط الدفاع، بوباكار تراوري، أليو ديانج، البلال توري، علي مالي، إبراهيم كاني فى خط الوسط، إبراهيما كونيه فى خط الهجوم".

جاءت البداية بضغط مبكر من جانب المنتخب الوطنى من خلال انطلاقات رمضان صبحى وفى الدقيقة 8 صوب رمضان صبحى الكرة تجاه مرمى مالى ليسددها مصطفى محمد برأسه تجاه المرمى ولكن استطاع حارس مالى التصدى لها ثم تعرض ناصر ماهر لإصابة فى الكتف فى الدقيقة 13 بعد سقوطه فى كرة هوائية مشتركة مع إبراهيما كونيه ليقوم شوقى غريب باستبداله فى الدقيقة 15 ودفع بعمار حمدى بدلا منه.