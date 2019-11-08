شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخب الاولمبى يبدأون الإحماء استعدادا لـ مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ لاعبو المنتخب الوطني الاولمبي عمليات الإحماء على ملعب القاهرة الدولى استعدادا لمواجهة مالي، المقرر انطلاقها بعد قليل في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. تشكيل منتخب مصر الأولمبي وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة مالى فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بعد قليل على استاد القاهرة الدولي. Advertisements حراسة المرمى: محمد صبحي. الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام - أحمد فتوح - كريم العراقي. الوسط: أكرم توفيق - رمضان صبحي - ناصر ماهر - صلاح محسن. الهجوم: مصطفى محمد.

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