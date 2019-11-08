شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار طاهر محمد طاهر خلال حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مراسل قناة تايم سبورت ، أن طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الأولمبي دخل في نوبة من البكاء والانهيار ، خلال مشاهدته حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 عام ، من المدرجات .

وتمسك طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الاولمبي الذى خرج من القائمة المشاركة ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بسبب الإصابة بالبقاء فى معسكر الفراعنة.

ويأتى تمسك المهاجم الشاب بالبقاء فى معسكر المنتخب الوطنى بالرغم من حالة الحزن الشديد التى انتابته بعد خروجه من القائمة، للشد من أزر زملائه فى البطولة وقال طاهر: "نحن جميعا جنود فى خدمة مصر، وتعاهدنا على أن أى 11 لاعبا سنكون جميعا خلفهم".

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر الاولمبي يعول حتي اللحظة الأخيرة على اللاعب الذى يعتبر من الأعمدة الأساسية، وخضع لبرنامج علاجي وتدريبي مكثف خلال معسكر العين السخنة لكن الأشعة الأخيرة أثبتت صعوبة لحاقه بمباريات الدور الأول فكان قرار الجهاز الفنى والطبى بالاستبدال.

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