مصطفى محمد وصلاح محسن يقودان تشكيل المنتخب الاولمبي أمام مالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي التشكيل الخاص بمنتخب مصر الذى سيخوض به لقاء مالى فى افتتاح كاس الامم الافريقية التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 الى 22 نتوفمبر الجاري . وجاء التشكيل : محمد صبحي و أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم عراقي وناصر ماهر وأكرم توفيق وأحمد أبو الفتوح ورمضان صبحي ومصطفي محمد وصلاح محسن و بدأ توافد الجماهير على استاد القاهرة الدولى لحضور افتتاح البطولة و مباراة المنتخب الاولمبي المصرى ونظيره المالى التى تنطلق فى السابعة مساءً. Advertisements وأعلنت شركة "تذكرتى" المسئولة عن توزيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة نظام حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكترونى. وتجهز فرقة شارموفرز لمفاجآت عدة للمشجعين الذين سيحضرون مباراة منتخب مصر الاولمبي اليوم أمام مالي باستاد القاهرة، والتجهيز لحفل افتتاح مبهر على طريقة بطولة أمم أفريقيا للكبار التى استضافتها مصر فى يونيو الماضى. يذكر أن استاد القاهرة يستقبل مباريات المجموعة الأولى التى تضم مصر ومالى وغانا والكاميرون، أما استاد السلام فتقام عليه مباريات المجموعة الثانية التى تضم كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

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