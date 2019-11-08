صور.. مصر تبهر العالم مُجددا بحفل أسطوري لافتتاح أمم افريقيا للشباب

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وأعادت مصر من جديد للاذهان نجاحها منقطع النظير في افتتاح بطولة أمم افريقيا للكبار التي استضافتها مصر العام الجاري ويعود نظام تذكرتي للعمل في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، ،حيث يتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري.
وتضم بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي اليوم، ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 ، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.
مصر تبهر العالم مُجددا بحفل أسطوري لافتتاح أمم افريقيا للشباب
مصر تبهر العالم مُجددا بحفل أسطوري
مصر تبهر العالم مُجددا بحفل أسطوري فى امم افريقيا تحت 23 سنة
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