بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبى ضد مالى اليوم فى بطولة امم افريقيا من خلال سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه منتخب مصر الاولمبى تحت قيادة، شوقى غريب المدير الفنى اختبارا صعبا فى السابعة مساء اليوم الجمعة مباراة غاية فى الأهمية أمام مالى، فى افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة. يدخل ابناء شوقى غريب مباراة اليوم، وهم يحملون على عاتقهم آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مشجع مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف. لمشاهدة مباراة مباراة المنتخب الاولمبى ضد مالى ، اضغط هنا

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