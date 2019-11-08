شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبى ضد مالى اليوم فى بطولة امم افريقيا من خلال سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر
يدخل ابناء شوقى غريب مباراة اليوم، وهم يحملون على عاتقهم آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مشجع مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف.
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