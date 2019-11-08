مباشر.. مصر الأوليمبي 1 - 0 مالي الأوليمبي.. مصطفى محمد يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة مصر الأوليمبي ومالي الأوليمبي في افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره مساء اليوم بمواجهة مالي في مجموعة تضم أيضًا كل من الكاميرون وغانا.

تشكيل مصر: محمد صبحي - أسامة جلال - أحمد رمضان "بيكهام"- محمد عبد السلام - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - ناصر ماهر - كريم العراقي - رمضان صبحي - صلاح محسن - مصطفى محمد.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثامنة من بداية المباراة كاد صلاح محسن يفتتح أهداف البطولة بالتسجيل في شباك مالي لكن حارس الفريق المالي يتصدى للكرة.

بعدها حاول بوباكر تراوري حاول تهديد مرمى مصر بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تمر بجوار القائم في الدقيقة التاسعة.

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وبعد مرور ربع ساعة من بداية المباراة أجرى شوقي غريب تبديل أول إضطراري بخروج ناصر ماهر للإصابة ليشارك بدلاً منه عمار حمدي.

الدقيقة 23 كادت تشهد هدف أول لمصر بعد عرضية رائعة من عمار حمدي يحولها أحمد فتوح لرأسية رائعة لكن حارس مالي يتصدى للكرة.

وحاول أسامة جلال مدافع المنتخب المصري في الدقيقة 28 أن يزور شباك المنتخب المالي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر الكرة دون خطورة على مالي.

ومع حلول الدقيقة 29 أحرز مصطفى محمد مهاجم المنتخب المصري أن يسجل الهدف الأول في المباراة بعد عرضية من أحمد أبو الفتوح ليسجل أول أهداف "الفراعنة" والبطولة أيضًا.

المنتخب المالي في الدقيقة 38 كاد أن يسجل التعادل بعد رأسية رائعة من البلال توريه لكن تمر الكرة بجوار القائم لتظل النتيجة (1-0) لمصر.

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