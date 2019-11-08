التشكيل.. شوقي غريب يدفع بأوراقه الهجومية أمام مالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، التشكيل الذي سيواجه به منتخب مالي الأوليمبي في إطار افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

تشكيل المنتخب المصري ظهر عليه الطابع الهجومي حيث سيقود مصطفى محمد الجانب الهجومي ومن خلفه ثلاثة لاعبين وهم: رمضان صبحي وناصر ماهر وصلاح محسن.

ومن المقرر أن يكون تشكيل المنتخب المصري على الشكل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال - أحمد رمضان "بيكهام"- محمد عبد السلام.

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الوسط:أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - ناصر ماهر - كريم العراقي.

وسط الهجوم: رمضان صبحي - صلاح محسن.

الهجوم: مصطفى محمد.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يتواجد على رأس المجموعة الأولى مع كل من مالي والكاميرون وغانا.