اجتماع بين الخطيب ومحسن صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة مع محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن الاجتماع شهد مناقشة واعتماد التقرير الخاص بقطاع الكرة والمقرر عرضه على الجمعية العمومية والمقرر عقده في 22 و23 من الشهر الجاري.
اللجنة ناقشت أيضًا التقرير ربع السنوى مع فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين للاطلاع عن سير العمل في القطاع، على أن يتم استكماله في الجلسة القادمة.
اللجنة طرحت أيضًا التعاقد مع إحدى المؤسسات المتخصصة في مجالي الطب النفسي والتغذية لقطاع الناشئين والأكاديمية.
وشهد الاجتماع أيضًا الاطمئنان على خطة العمل بالنسبة لفريق الشباب والأكاديمية من خلال عدة تقارير فنية وإدارية.
وطلبت اللجنة من خالد بيبو مدير عام الأكاديمية تقديم اقتراحاته الخاصة بالتعديلات في لائحة الأكاديمية، على أن يتم مناقشتها فى الاجتماع المقبل.
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