انطلقت فاعليات افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة والمقامة على ملعب استاد القاهرة الدولي . وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره المالي في افتتاح البطولة حيث سينطلق اللقاء في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة . افتتاح البطولة حيث سينطلق اللقاء في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة . ويبدأ منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد صبحي الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام - أحمد فتوح - كريم العراقي Advertisements الوسط: أكرم توفيق - رمضان صبحي - ناصر ماهر - صلاح محسن الهجوم: مصطفى محمد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لقطات من حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.