رسميًا.. اليكس تشامبرلين لاعب الشهر في ليفربول الإنجليزي

توج النجم الانجليزي اليكس تشامبرلين بجائزة لاعب الشهر فى الريدز عن شهر أكتوبر الماضى، وذلك وفقا لاختيارات جماهير النادى.

وشهد الشهر الماضي تالق الاعب علي الرغم من عدم المشاركة بشكل اساسي حيث نجح تشامبيرلين فى تسجيل

3 أهداف خلال الشهر الماضى، من بينها هدفين فى مرمى جينك البلجيكى فى دور المجموعات من دورى أبطال أوروبا، وهدف فى شباك آرسنال بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كما صنع هدفا.

وشهد الشهر الحالى مواصلة تشامبرلين للتألق بعد أن سجل هدف الفوز يوم الثلاثاء الماضى على جينك فى دورى الأبطال باللقاء الذى انتهى بفوز الريدز 2-1.

ويستعد ليفربول لخوض موقعة مانشستر سيتى بعد غد الأحد فى قمة مباريات الجولة الـ 12 من الدورى الإنجليزى.