تشكيل منتخب مالي أمام مصر في افتتاح أمم أفريقيا للشباب

أعلن فاجنيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة مصر في افتتاح كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما باستاد القاهرة . ٢٣ عاما باستاد القاهرة . وجاء تشكيل منتخب مالي للمباراة كالأتي : حراسة المرمي: يوسف كويتا خط الدفاع: بوراما دومبيا، يوسف تراوري، بوباكار كانوتي، Advertisements سياكا باجايوكو خط الوسط: بوباكار تراوري، أليو ديانج، البلال توري، علي مالي، إبراهيم كاني. خط الهجوم:، إبراهيما كوني.

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