أعلن الهولندى تين كات المدير الفنى للاتحاد جدة السعودى عن تشكيل الفريق لمواجهة الرياض في إطار منافسات دور ال٦٤ من كأس خادم الحرمين الشريفين.

جاء تشكيل اتحاد جدة كالأتى :

حراسة المرمى : مارسيلو غروهي.

خط الدفاع : حمدان الشمراني، زياد الصحفى، عبدالمحسن فلاته، سعود عبدالحميد.

خط الوسط : عبدالاله المالكي، جوناس دا سوزا، ايمليانو فيكيو.

خط الهجوم : رومارينهو، عبد العزيز البيشي، بريجوفيتش.

الاحتياط : فواز القرني، منصور الحربي، عبدالله العمار، عصام المولد، عبدالرحمن العبود، خالد السميري، هارون كمارا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تين كات يعلن تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الرياض في كأس خادم الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.