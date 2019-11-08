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مركز شباب الجزيرة يستعد لعرض مباراة مصر ومالي

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أنهى مركز شباب الجزيرة، استعداداته لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تنطلق بعد قليل، من خلال شاشة عرض عملاقة بالتعاون مع شركة بيرزينتيشن، لإذاعة مباراة مصر ومالي فى ضربة البداية للبطولة.

واستقرت إدارة المركز بالتنسيق مع

لجنة وزارة الشباب والرياضة المشرفة على المركز على عرض مباريات البطولة داخل المركز بالتعاون مع الشركة الراعية لاتحاد الكرة، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأعضاء على مشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية، ومساندة منتخب مصر الأوليمبي بالإضافة إلى عرض المباريات داخل جميع الكافتيريات داخل المركز.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في وضع شاشات عرض، لبث مباريات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التي تنظمها مصر حاليا حتي 25 نوفمبر الجاري داخل مركز شباب الجزيرة.

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