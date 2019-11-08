مانشيني يعلن قائمة منتخب إيطاليا لمواجهتي البوسنة وأرمينيا في تصفيات يورو 2020

اعلن روبرتو مانشيني المدير الفني الايطالي للمنتخب الايطالي قائمة المنتخب لمواجهتي البوسنة وأرمينيا في تصفيات يورو 2020 الشهر الجاري. وجاءت قائمة إيطاليا وضمت 29 لاعبا كالآتي: حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (ميلان) – بيرلويجي جوليني (أتالانتا) – أليكس ميريت (نابولي) – سيلفتوري سيرجيو (تورينو). الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (لاتسيو) – كريستيانو بيراجي (إنتر) – ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) – أندريا سيستانا (بريشيا) – جيوفاني دي لورينزو (نابولي) – إيمرسون باليمراي ( (يوفنتوس) – أندريا سيستانا (بريشيا) – جيوفاني دي لورينزو (نابولي) – إيمرسون باليمراي ( تشيلسي الإنجليزي) – أليساندرو فلورينزي (روما) – أرماندو أتزيو (تورينو) – جاينلوكا مانشيني (روما) – ليوناردو سيبناتزولا (روما) – أليسيو رومانيولي (ميلان). الوسط: نيكولو باريلا (إنتر) – جايتانو Advertisements كاستروفيلي (فيورنتينا) – جورجينيو (تشيلسي الإنجليزي) – رولاندو ماندراجورا (أودينيزي) – ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – نيكولو زانيولو (روما). كاستروفيلي (فيورنتينا) – جورجينيو (تشيلسي الإنجليزي) – رولاندو ماندراجورا (أودينيزي) – ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – نيكولو زانيولو (روما). الهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو) – دومينيكو بيراردي (ساسولو) – فدريكيو بيرنارديسكي (يوفنتوس) – فدريكيو كييزا (فيورنتينا) – ستيفان الشعراوي (شنجهاي شينوا الصيني) – تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – لورينيزو إينسيني (نابولي) – ريكاردو أورسوليني (بولونيا). والجدير بالذكر ان ايطاليا حصد بطاقة التأهل قبل جولتين من نهاية التصفيات،

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