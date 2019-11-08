تشكيل منتخب مصر أمام مالي في افتتاح أمم أفريقيا للشباب

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي تشكيل الفراعنة لمواجهة مالي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي وجاء التشكيل كالأتي : قليل على ستاد القاهرة الدولي وجاء التشكيل كالأتي : حراسة المرمى: محمد صبحي الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام - أحمد فتوح - كريم العراقي الوسط: أكرم توفيق - رمضان صبحي - ناصر ماهر - صلاح محسن الهجوم: مصطفى محمد

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